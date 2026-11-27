Наталья Терентьева впервые с 2022 года выступила на этапе Кубка мира

Чемпионка Олимпийских игр – 2022 в эстафете, победительница «Тур де Ски» – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) заняла четвёртое место в первой международной гонке с 2022 года. Россиянка приняла участие в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем, уступив победительнице шведке Эббе Андерссон 19,0 секунды на финише.

В последний раз Терентьева принимала участие в гонке на международном старте на этапе Кубка мира – 2021/2022 в Лахти, Финляндия, в феврале 2022 года. Отметим, что за время своего отсутствия на международных стартах Терентьева родила двоих детей.

Российские лыжники принимают участие в стартах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.