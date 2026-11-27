Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российской лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой) в стартовой гонке Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Россиянка заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.

«Блестящее возвращение. Просто блестящее! Очевидно, что Терентьева чуть сдала на последнем круге, но уровень её готовности в течение сезона сильно вырастет — я не сомневаюсь, что она будет лидером мировой лыжни. Родить двоих и так вернуться… Она огромная молодец. С учётом того, в каких условиях мы выступаем, это геройство вдвойне. Желаю ей всяческих удач», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.