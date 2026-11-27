Фото: Терентьева на церемонии награждения после индивидуальной гонки на КМ в Руке

Чемпионка Олимпийских игр – 2022 в эстафете, победительница «Тур де Ски» – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) приняла участие в церемонии награждения после индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Терентьева заняла четвёртое место, уступив 19,0 секунды победительнице шведке Эббе Андерссон. Второе и третье места в гонке также завоевали шведские лыжницы Линн Сван и Фрида Карлссон соответственно.

Для 31-летней Терентьевой этот старт стал первым на международной арене с февраля 2022 года. Российские лыжники принимают участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.