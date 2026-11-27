Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв поздравил россиянку Наталью Терентьеву (Непряеву) с четвёртым местом в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия.

«Согласитесь, что результат Натальи Терентьевой неплохой. После всех известных событий, скандалов и интриг, которые точно оптимизма не прибавляют — будут участвовать, не будут, в каком составе, тренеров не допустили, лыжи не свои ребята готовили. Вопросов много, а результат хороший, четвёртое место — достойный результат. Конечно, мы все были бы счастливы подиуму. Но я поговорил со специалистами, профессионалами в лыжных дисциплинах, они говорят, что это очень хороший результат. Вполне себе могли быть и призы. Я поздравляю всю нашу команду, поздравляю и благодарю ребят, которые отстаивают интересы нашей страны. Наталья — молодец!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым