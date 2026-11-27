Олимпийская чемпионка шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала успешное выступление шведских лыжниц в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Андерссон одержала победу в гонке, второе и третье места также остались за шведскими лыжницами Линн Сванн и Фридой Карлссон соответственно.

– Ещё до гонки я чувствовала, что у нас сильная команда, и была уверена, что некоторые из наших спортсменок сегодня покажут хорошие результаты. По ходу гонки у меня тоже было хорошее ощущение. Я старалась сохранять спокойствие, терпение и приберечь силы, чтобы мощно финишировать.

– На пьедестале оказались три спортсменки из Швеции. Как вы это отпраздновали?

– Это невероятное чувство – осознавать, что мы способны на такое. Мы каждый день работаем над тем, чтобы стать сильной командой, и здорово, что нам удалось так блестяще начать сезон, – сказала Андерссон в интервью на арене после финиша.