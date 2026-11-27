«Ошеломляющий результат». Вяльбе — о четвёртом месте Терентьевой в гонке на 10 км в Руке

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе отреагировала на четвёртое место российской лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой) в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия.