Норвежец Нюэнгет одержал победу в гонке на 10 км в Руке, Коростелёв занял 10-е место

Норвежский лыжник Мартин Нюэнгэт одержал победу в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Нюэнгет завершил гонку за 22.09,00 минуты.

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Второе и третье место на финише также завоевали норвежские лыжники. Андреа Рее стал вторым с отставанием в 10,7 секунды, третьим стал Йоханнес Клебо, который проиграл победителю 13,0 секунды. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 10-е место, уступив Нюэнгету 38,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2026/2027. Рука, Финляндия. Индивидуальная гонка, классический ход. Мужчины:

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 22.09,00.

2. Андреас Фьорден Рее (Норвегия) +10,7.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +13,0.

4. Ларс Хегген (Норвегия) +14,8.

5. Маттис