Линн Сван раскритиковала зрителей, освиставших Терентьеву на этапе Кубка мира в Руке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван высказалась о четвёртом месте российской лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой) в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Финляндии, отметив некрасивое поведение зрителей, которые освистали россиянку во время цветочной церемонии награждения.