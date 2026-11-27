Линн Сван раскритиковала зрителей, освиставших Терентьеву на этапе Кубка мира в Руке
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван высказалась о четвёртом месте российской лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой) в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Финляндии, отметив некрасивое поведение зрителей, которые освистали россиянку во время цветочной церемонии награждения.
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