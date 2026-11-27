«Пока что они очень быстры для меня». Терентьева — о соперничестве со шведскими лыжницами

Чемпионка Олимпийских игр – 2022 в эстафете, победительница «Тур де Ски» – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) поделилась эмоциями после первого старта на международной арене с 2022 года. Россиянка заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия.

«Самочувствие после гонки не хорошее и не плохое. Пока мне сложно оценивать своё состояние, потому что провела только одну гонку и это первый для меня старт после достаточно долгого перерыва. Думаю, что дальше моё самочувствие должно быть лучше, я надеюсь на это.

Сейчас, конечно, шведские девушки очень быстрые для меня. Надеюсь, что в дальнейшем смогу составить им достойную конкуренцию», – сказала Непряева в интервью ATLEETTI.

Весь пьедестал почёта в гонке заняли шведские лыжницы: победу одержала Эбба Андерссон, второй на финише стала Линн Сван, замкнула тройку лидеров Фрида Карлссон.