«Вполне довольна». Линн Сван — о втором месте в гонке на 10 км на Кубке мира в Финляндии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван высказалась о втором месте в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Финляндии. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.28,5.

«Я вполне довольна. Здорово, что мы заняли три призовых места. У нас были хорошие лыжи и всё остальное, так что гонка доставила удовольствие.

Надеюсь, в оставшуюся часть выходных всё будет так же или даже лучше. Я постараюсь изо всех сил, и, надеюсь, одержу победу», — приводит слова Сван пресс-служба FIS.

Победу в гонке одержала Эбба Андерссон, преодолев дистанцию за 25.19,4. Тройку призёров замкнула Фрида Карлссон (+10,2).