Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон прокомментировала результаты первой гонки на Кубке мира в сезоне-2026/2027. На дистанции 20 км классическим стилем в Финляндии Карлссон заняла третье место, уступив лидеру 10,2 секунды.

«Думаю, я хорошо провела гонку, да и команда у нас была сильная. Занять весь пьедестал — это очень много значит для Швеции. На бумаге мы сильнейшая команда, и мы доказали это на деле. Чтобы добиться такого результата, нужны хорошие лыжи, да и всё должно сложиться воедино — так оно и вышло», — приводит слова Карлссон пресс-служба FIS.

Победу в гонке одержала Эбба Андерссон, преодолев дистанцию за 25.19,4. Второй финишировала Линн Сван (+9,1).