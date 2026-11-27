«Моя форма как раз вышла на пик». Нюэнгет — о победе в гонке на 10 км на КМ в Руке

Олимпийский чемпион 2026 года норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал победу в гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

«Я невероятно счастлив. Чувствую, что в этом году проделал огромную работу. Моя форма как раз вышла на пик к началу сезона: сначала выступлю в Тронхейме, а затем отправлюсь в Давос готовиться к «Тур де Ски». Трасса новая, но это отличное изменение. Новый участок — пожалуй, лучшая её часть. Легко говорить об этом сейчас, когда я победил, но я отмечал это ещё до старта. К тому же здесь прекрасные условия.

Сборная Норвегии очень сильна. Уже говорил об этом: перед началом сезона в команде идёт упорная борьба за места в составе на чемпионат мира, поэтому на ранних этапах сезона результаты обычно очень плотные.

На следующей неделе я буду выступать в Тронхейме, а затем немного сбавлю обороты, чтобы скорректировать тренировочный объём. Буду продолжать работу вплоть до Фалуна, чтобы подойти к чемпионату мира в своей лучшей форме», — приводит слова Нюэнгета пресс-служба FIS.