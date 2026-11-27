Рее: доминирование норвежцев плохо сказывается на спорте, но мы ничего не можем поделать

Норвежский лыжник Андреас Рее после гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке, Финляндия, высказался о доминировании норвежцев в лыжных гонках.

«Всё прошло хорошо, действительно хорошо. Я невероятно счастлив. Доминирование норвежцев плохо сказывается на спорте, но мы ничего не можем с этим поделать.

Если я буду хоть немного слабее, то окажусь далеко позади лучших норвежцев. У нас очень серьёзная конкуренция», — приводит слова Рее пресс-служба FIS.

В гонке Рее стал вторым, уступив лидеру 10,7 секунды. Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет (22.09,0). Тройку призёров замкнул Йоханнес Клебо (+13,0).