Бронзовый призёр этапа Кубка мира – 2025/2026, участник Олимпиады в Милане Савелий Коростелёв признался, что трасса на этапе Кубка мира в Руке, Финляндия, оказалась для него тяжёлой. В индивидуальной гонке на 10 км Савелий занял 10-е место.

– Трасса здесь новая, и для меня она действительно очень тяжёлая – слишком много крутых подъёмов. Да, но топ-10 – это неплохо, хотя, конечно, я надеюсь на большее. Для меня нормально, смотри, мне не слишком холодно, но да, соревноваться здесь сейчас трудно.

– Как ты себя чувствовал, когда не знал, сможешь ли ты соревноваться здесь, или в Тронхейме, или ещё где-то?

– Я просто рад соревноваться где угодно, и всё. Посмотрим, как всё сложится.

– Ты не боялся полиции здесь, в Финляндии?

– Нет, конечно, нет. Они нас проверяют, и всё в порядке, – сказал Коростелёв в интервью Atleetti.