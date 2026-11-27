«Очень грустно». Непряева рассказала о трудностях на первом этапе Кубка мира в Руке

Участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева рассказала, с какими трудностями столкнулась на первом этапе Кубка мира в Руке, Финляндия. В гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем россиянка заняла 28-е место.

«Сегодня возникли сложности с лыжами, потому что у меня нет своего сервисмена. Очень надеюсь, что мне всё-таки выделят специалиста. Но, скорее всего, в следующие выходные ситуация останется прежней.

Мы с сестрой вчера и сегодня тестировали множество пар лыж. Это было очень утомительно — в итоге мы остались совершенно без сил. Очень грустно