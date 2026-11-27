Крамер — о россиянах в Руке: они здесь без какой-либо поддержки. Стараемся помогать им

Тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что помогает российским спортсменам, которые выступают на этапе Кубка мира в Руке, Финляндия.

«Они здесь совершенно без какой-либо поддержки. Ни тренеров, ни сервисменов. Я очень хорошо знаю их по прошлой работе, и мне тяжело видеть спортсменов, которые не знают, что может произойти уже на следующий день.

Мы стараемся помогать им настолько, насколько можем, но итальянская команда тоже большая, и в первую очередь мы должны заботиться о своих спортсменах.

Такой спортсмен, как Савелий Коростелёв, вынужден всё делать самостоятельно. Ему приходится общаться с FIS и организаторами соревнований здесь. В такой ситуации внимание сосредоточено уже не на спорте.

В спорте слишком много политики, и в итоге получается такое дерьмо. Я встретил их [российских лыжников] пару дней назад, они находятся в очень сложной ситуации. Им приходится справляться со всем этим и одновременно концентрироваться на спорте. Это дерьмовая ситуация для них», – приводит слова Крамера Nettavisen.