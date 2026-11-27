Стали известны стартовые номера на спринт классикой на первом этапе Кубка России в Хакасии

Федерация лыжных гонок России представила стартовые протоколы мужского и женского спринта классическим стилем на первом этапе Кубка России, который проходит с 26 по 29 ноября в посёлке Вершина Тёи в Хакасии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми позициями некоторых участников.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка России, Вершина Тёи. Спринт классическим стилем. Стартовые номера (частично):

Женщины

5. Наталья Крамаренко.

8. Алёна Баранова.

14. Елизавета Бекишева.

18. Елизавета Маслакова.

21. Анастасия Фалеева.

24. Ольга Сергеева.

26. Христина Мацокина.

27. Екатерина Никитина.

29. Ксения Шорохова.

30. Дарья Канева.

Мужчины

1. Иван Горбунов.

3. Сергей Ардашев.

4. Константин Тиунов.

6. Александр Терентьев.

11. Егор Митрошин.

12. Сергей Забалуев.

20. Владислав Осипов.

23. Данила Карпасюк.

25. Александр Большунов.

35. Матвей Кетов.