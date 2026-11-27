Известны стартовые номера Непряевой, Терентьевой и Коростелёва на спринт классикой в Руке

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) представила стартовые протоколы на спринт классическим стилем, который пройдёт 28 ноября в рамках этапа Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. В гонках примут участие российские лыжники Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Савелий Коростелёв.

Квалификация начнётся в 10:45 по московскому времени. Раунд прямого выбывания стартует в 13:15 мск.

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева начнёт гонку под 29-м номером в 09:52:15 мск. Участница Олимпийских игр в Милане Дарья Непряева получила 34-й номер. Её старт запланирован на 10:53:30 мск.

Участник Олимпиады в Милане Савелий Коростелёв заявлен под 35-м номером. Его время – 11:31:45 мск.