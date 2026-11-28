Оскар Опстад Вике выиграл спринт классикой на этапе Кубка мира в Руке, Клебо — второй
Норвежский лыжник Оскар Опстад Вике стал победителем мужского спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 32,0 секунды.
Второе место занял 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 1,2 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Италии Симоне Мочеллини – его отставание от лидера составило 3,6 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира – 2026/2027. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 2.32,0.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,2.
- Симоне Мочеллини (Италия) +3,6.
- Жуль Шаппа (Франция) +9,6.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +42,0.
- Ларс Хегген (Норверия) +55,8.
Отметим, что по ходу фи