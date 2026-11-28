Оскар Опстад Вике выиграл спринт классикой на этапе Кубка мира в Руке, Клебо — второй

Норвежский лыжник Оскар Опстад Вике стал победителем мужского спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 32,0 секунды.

Второе место занял 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 1,2 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Италии Симоне Мочеллини – его отставание от лидера составило 3,6 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2026/2027. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 2.32,0. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,2. Симоне Мочеллини (Италия) +3,6. Жуль Шаппа (Франция) +9,6. Эрик Вальнес (Норвегия) +42,0. Ларс Хегген (Норверия) +55,8.

Отметим, что по ходу фи