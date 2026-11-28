«Это же, по сути, подарок». Клебо — о победе Вике в спринте на первом этапе КМ

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свой результат в спринте классикой на первом этапе Кубка мира в Руке. Он занял второе место, победителем гонки стал соотечественник Клебо Оскар Опстад Вике.

«Я сказал Оскару, что победы не должны даваться ему так легко. Так дело не пойдёт — это же, по сути, подарок. Вике был сильнее. К следующим выходным мне нужно будет изменить ситуацию», — цитирует Клебо VG.

На соревнованиях в Руке в спринте принимал участие российский лыжник Савелий Коростелёв. Спортсмен не смог преодолеть квалификацию.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Тронхейме, Норвегия.