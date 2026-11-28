«Пока трудно бороться за высокие места». Бородавко — о результатах спринта на КМ в Руке
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что отечественным лыжникам пока нелегко бороться за высокие места в спринте на этапах Кубка мира.
«Конечно, всегда хочется большего, но пока нам трудно бороться за высокие места в спринте. Мы в этой дисциплине пока отстаём, и на это есть объективные причины. То, что Наталья [Терентьева] прошла квалификацию, это неплохой результат, но хотелось бы, чтобы и другие тоже доходили хотя бы до четвертьфинала», — приводит слова Бородавко ТАСС.
На этапе Кубка мира в Руке в спринте принимали участие три российских лыжника: Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Наталья выбыла на стадии 1/4 финала, Дарья и Савелий не смогли преодолеть квалификацию.
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