Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что отечественным лыжникам пока нелегко бороться за высокие места в спринте на этапах Кубка мира.

«Конечно, всегда хочется большего, но пока нам трудно бороться за высокие места в спринте. Мы в этой дисциплине пока отстаём, и на это есть объективные причины. То, что Наталья [Терентьева] прошла квалификацию, это неплохой результат, но хотелось бы, чтобы и другие тоже доходили хотя бы до четвертьфинала», — приводит слова Бородавко ТАСС.

На этапе Кубка мира в Руке в спринте принимали участие три российских лыжника: Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Наталья выбыла на стадии 1/4 финала, Дарья и Савелий не смогли преодолеть квалификацию.