Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия.

«Было весело. Мы с Майей [Дальквист] вместе проводили последнюю разминку на заключительном подъёме, и в финале всё было так же. Мы вместе тренируемся и соревнуемся, что делает нас хорошей командой. Мы каждый раз стараемся занять весь пьедестал, потому что у нас сильная команда. Посмотрим, но начало сезона для нас получилось хорошим.

У нас есть командная цель — однажды выиграть общий зачёт Кубка мира. Мы пытались, но пока не добились успеха, поэтому, возможно, в этом году всё получится. Посмотрим. У меня хорошие партнёры по команде, которые верят в меня, но при этом они и мои главные соперницы. Нам также нужно, чтобы другие сильные сборные были в числе лидеров», — приводит слова Сван пресс-служба FIS.