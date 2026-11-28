«Показалось, что уже обогнала Сван». Дальквист — о втором месте в спринте в Руке

Олимпийская чемпионка 2026 года, трёхкратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист поделилась эмоциями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Дальквист заняла второе место в соревнованиях, уступив соотечественнице Линн Сван 0,5 секунды.

«Квалификация далась немного тяжело… Я уже забыла, как нужно бежать, поэтому было здорово провести полноценный спринтерский день. Надеюсь, сезон тоже будет складываться всё лучше и лучше, и однажды я выиграю. Сегодня мне казалось, что я уже обогнала её [Сван], но это непросто», – приводит слова Дальквист пресс-служба FIS.