«Она совершенно невероятна». Оскар Вике — о победе в спринте на этапе КМ в Финляндии

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 норвежский лыжник Оскар Опстад Вике поделился эмоциями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. На финише он на 1,1 секунды опередил своего соотечественника Йоханнеса Клебо.

«Я склонен терять самообладание. Когда пересекаю финишную черту, эмоции просто вырываются наружу. Многое нужно выплеснуть. Эта победа совершенно невероятна. Я почти не могу осознать произошедшее. Клебо всегда был моим кумиром», — приводит слова Вике VG.

29 ноября лыжники примут участие в заключительной гонке этапа в Руке — масс-старте на 20 км свободным ходом. Этап Кубка мира в Руке проходит с 26 по 29 ноября.