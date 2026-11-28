Стали известны стартовые номера на гонки с раздельным стартом на Кубке России в Хакасии

Завтра, 29 ноября, на первом этапе Кубка России в посёлке Вершина Тёи в Хакасии состоятся женская и мужская гонки с раздельного старта. Федерация лыжных гонок России представила стартовые протоколы соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми позициями некоторых участников.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка России, Вершина Тёи. Женщины. Гонка с раздельного старта на 10 км (частично):

46. Истомина Мария.

48. Маслакова Елизавета.

49. Шибекина Екатерина.

53. Кусургашева Арина.

54. Булычева Екатерина.

58. Горбунова Лидия.

60. Канева Дарья.

62. Пеклецова Алина.

64. Бекишева Елизавета.

66. Крупицкая Евгения.

68. Никитина Екатерина.

70. Степанова Вероника.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка России, Вершина Тёи. Мужчины. Гонка с раздельного старта на 15 км (частично):

33. Семиков Илья.

34. Большунов Александр.

38. Сахаров Андрей.

48. Якимушкин Иван.

50. Спицов Денис.

54. Митрошин Егор.

55. Соловьёв Павел.

56. Червоткин Алексей.

57. Мальцев Артём.

58. Горбунов Иван.

59. Мельниченко Андрей.

60. Ардашев Сергей.