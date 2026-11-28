Элис Робинсон одержала победу в гигантском слаломе на этапе КМ в Киллингтоне

Новозеландка Элис Робинсон одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира — 2026/2027 по горнолыжному спорту в американском Киллингтоне. Робинсон завершила соревнования с результатом 2.03,02 минуты.

Второе место заняла американка Микаэла Шиффрин, которая на финише проиграла 0,11 секунды. Замкнула тройку призёров ещё одна американская горнолыжница Паула Мольцан (+0,54 секунды).

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2026/2027. Киллингтон, США. Гигантский слалом, женщины:

1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — 2.03,02.

2. Микаэла Шиффрин (США) +0,11.

3. Паула Мольцан (США) +0,54.

4. Зринка Лютик (Хорватия) +0,67.

5. Камиль Раст (Швейцария) +0,91.

6. Яна Фритц (Германия) +1,29.

7. Сара Хектор (Швеция) +1,40.