Опубликованы стартовые протоколы масс-стартов свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке

Стали известны стартовые протоколы масс-стартов на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Гонки пройдут завтра, 29 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми позициями некоторых участников.

Лыжные гонки. Первый этап Кубка мира — 2026/2027. Рука. Женщины. Масс-старт 20 км (частично):

1. Линн Сван (Швеция).

2. Эбба Андерссон (Швеция).

3. Фрида Карлссон (Швеция).

4. Наталья Терентьева (Россия).

5. Хейди Венг (Норвегия).

6. Моа Илар (Швеция).

7. Кристин Фоснес (Норвегия).

8. Тереза Штадлобер (Австрия).

9. Тириль Венг (Норвегия).

17. Дарья Непряева (Россия).

Лыжные гонки. Первый этап Кубка мира — 2026/2027. Рука. Мужчины. Масс-старт 20 км (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

3. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).

4. Ларс Хегген (Норвегия).

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

6. Эмиль Иверсен (Норвегия).

7. Нико Анттола (Финляндия).

8. Гас Шумахер (США).

9. Эвен Солем Микельсен (Норвегия).

10. Савелий Коростелёв (Россия).

85. Сергей Волков (Россия).