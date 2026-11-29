«Мощный Коростелёв». FIS сравнила ход Коростелёва и Клебо на этапе Кубка мира в Руке

Медиаслужба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала в социальных сетях видеоролик, сравнивающий бронзового призёра этапа Кубка мира – 2025/2026, участника Олимпиады в Милане российского лыжника Савелия Коростелёва и 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.

На кадрах показано, как спортсмены проходят равнинный участок пятикилометровой трассы на этапе Кубка мира в Руке, Финляндия.