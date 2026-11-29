«Надежды больше нет». Коростелёв сообщил, что россияне не выступят на КМ в Тронхейме

Бронзовый призёр этапа Кубка мира – 2025/2026, участник Олимпиады в Милане Савелий Коростелёв сообщил, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Тронхейме, Норвегия.

«Мы не приедем в Тронхейм. Надежды больше нет. Вчера нам прислали письмо, в котором говорится, что дело здесь вовсе не в спортивных вопросах», — приводит слова Коростелёва TV2.

Ранее стало известно, что большинство российских спортсменов, получивших нейтральный статус, не смогут принять участие в этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии из-за визовых ограничений.

На этапе в Руке выступают Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Сергей Волков.