Йоханнес Клебо одержал первую победу на Кубке мира в сезоне-2026/2027

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал первую победу на Кубке мира в сезоне-2026/2027. 30-летний спортсмен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия. Дистанцию он преодолел за 45 минут 14,0 секунды.

Вторым стал норвежец Эмиль Иверсен, отстав от лидера на 0,2 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,5 секунды.

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