Глава оргкомитета соревнований Федерации лыжных видов спорта Норвегии Терье Лунд заявил, что ни один тип шенгенской визы не даёт права на въезд в страну спортсменам, выступающим в статусе AIN.

«Norges Skiforbund и местный организатор получили доступ к электронному письму от Министерства юстиции и общественной безопасности, направленному в полицию Тронхейма, в котором разъясняются визовые правила. В документе указано, что ни один тип шенгенской визы не даёт права на въезд в Норвегию для спортсменов, имеющих статус индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Это письмо Norges Skiforbund переслала FIS и ФЛССР, отметив при этом, что они должны самостоятельно интерпретировать данные правила, поскольку NSF не уполномочена этого делать», — приводит слова Лунда TV2.