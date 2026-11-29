Терентьеву релегировали с 4-го на 13-е место за помеху сопернице в масс-старте на КМ

Олимпийскую чемпионку – 2022 в эстафете, обладательницу Кубка мира Наталью Терентьеву (Непряеву) переместили на 13-е место в итоговом протоколе масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира – 2026/2027 в финской Руке. Во время гонки на заключительном подъёме российская лыжница наступила на лыжу шведки Фриды Карлссон, из-за чего та упала.