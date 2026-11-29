Российский лыжник Сергей Волков рассказал, что заявиться на первый этап Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия, ему помогла Федерация лыжных гонок России.

«Я понял, что не могу зарегистрироваться сам. Поэтому я позвонил в Федерацию лыжных гонок России только для того, чтобы попросить их зарегистрировать меня, и всё. Это прошло довольно быстро.

У меня такая жизнь. Не знаешь, что будет завтра. Я планировал принять участие в нескольких гонках в Планице, чтобы заработать ещё больше очков FIS, но купил билет сюда примерно часов 40 назад. Я выехал вчера, и вот я здесь», – приводит слова Волкова Expressen.

Россиянин принял участие в масс-старте на 20 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 45.27,9 и занял 40-е место.