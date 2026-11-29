Терентьева отреагировала на наказание за помеху Карлссон мемом с расстроенным Буруновым

Олимпийская чемпионка – 2022 в эстафете, обладательница Кубка мира российская лыжница Наталья Терентьева отреагировала на наказание за помеху шведке Фриде Карлссон. В своём телеграм-канале россиянка опубликовала видеоролик с расстроенным Сергеем Буруновым, который исполнял роль Владимира Яковлева в сериале «Полицейский с Рублёвки».

Во время масс-старта на 20 км на первом этапе Кубка мира – 2026/2027 в финской Руке на заключительном подъёме российская лыжница наступила на лыжу Карлссон, из-за чего та упала.