Российский лыжник Сергей Волков высказался по поводу участия на первом этапе Кубка мира – 2026/2027 в Руке, Финляндия. Он также отметил, что надеется выступить на чемпионате мира в Швеции.

– Это [быть в Финляндии] ощущается особенно. Я нейтральный лыжник. Мне так больше нравится. Поскольку в правилах сказано, что мы нейтральные лыжники, давайте воспользуемся этим. Это особенное чувство – просто получить возможность стартовать на Кубке мира.

– Вы чувствовали себя желанным гостем здесь, в Финляндии?

– Да, я думаю, что должен это сказать. Никаких проблем… Я не политик, который может отвечать на ваши политические вопросы. Я стараюсь держать спорт как можно дальше от политики.

– Что вы думаете о том, что шведское правительство не хочет видеть российских лыжников на чемпионате мира? Как это ощущается?

– Это в каком-то смысле печально, но это очень сложный вопрос. Я здесь, чтобы соревноваться, вот и всё.

– Вы надеетесь каким-то образом выступить на чемпионате мира в Швеции?

– У меня есть определённая надежда, но сначала мне нужно начать соревноваться. Мне нужно показать хорошие результаты и квалифицироваться. Я имею в виду, в Швеции пока нет ограничений для российских граждан. Посмотрим, как всё сложится. Я хочу участвовать в гонках и быть быстрым. Это моя цель,