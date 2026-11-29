Серебряный призёр Олимпиады — 2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свою победу в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи. Дистанцию он преодолел за 36.03,9.

– Да нет, на самом деле тяжёлая гонка, тяжёлые погодные условия. Но, наверное, для меня важно было наконец-то за последнее пятилетие что-то выиграть. Наверное, я был воодушевлён этим моментом уже, что немножко усталость ушла на второй план.

– Это очень здорово. Какие дальнейшие планы сейчас?

– Сейчас мне везёт, мы едем в Тюмень, я еду домой, то есть поэтому сейчас быстро собираемся, уезжаем в Абакан, там переночуем, и уже к обеду я буду дома, меня ж