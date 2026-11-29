Лыжник Сергей Ардашев лидирует в общем зачёте Кубка России — 2026/2027. После гонки на 15 км свободным стилем в Вершине Тёи в его активе 121 очко.

Вторую строчку занимает Иван Горбунов с результатом 112 очков. Тройку лучших замыкает Егор Митрошин (103). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — пятый.

Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Мужчины. Общий зачёт на 29 ноября:

Сергей Ардашев — 121 очко. Иван Горбунов — 112. Егор Митрошин — 103. Алексей Червоткин — 98. Александр Большунов — 92. Иван Якимушкин — 82. Денис Спицов — 76. Илья Чертков — 70. Данила Карпасюк — 68. Андрей Кузнецов — 65. Дмитрий Жуль — 58.