Общий зачёт Кубка России — 2026/2027: Ардашев захватил лидерство, Большунов вне топ-3
Лыжник Сергей Ардашев лидирует в общем зачёте Кубка России — 2026/2027. После гонки на 15 км свободным стилем в Вершине Тёи в его активе 121 очко.
Вторую строчку занимает Иван Горбунов с результатом 112 очков. Тройку лучших замыкает Егор Митрошин (103). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — пятый.
Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Мужчины. Общий зачёт на 29 ноября:
- Сергей Ардашев — 121 очко.
- Иван Горбунов — 112.
- Егор Митрошин — 103.
- Алексей Червоткин — 98.
- Александр Большунов — 92.
- Иван Якимушкин — 82.
- Денис Спицов — 76.
- Илья Чертков — 70.
- Данила Карпасюк — 68.
- Андрей Кузнецов — 65.
- Дмитрий Жуль — 58.
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