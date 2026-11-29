Дистанционный зачёт Кубка России — 2026/2027: Ардашев — лидер, Большунов — седьмой
Российский лыжник Сергей Ардашев лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2026/2027. После первого этапа соревнований, который проходил в Вершине Тёи, в его активе 97 очков.
Вторую строчку делят Алексей Червоткин и Иван Якимушкин с результатом 82 очка. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — седьмой (62).
Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Дистанционный зачёт на 29 ноября:
1. Сергей Ардашев — 97 очков.
2. Алексей Червоткин — 82.
2. Иван Якимушкин — 82.
4. Денис Спицов — 76.
5. Андрей Кузнецов — 65.
5. Иван Горбунов — 65.
7. Александр Большунов — 62.
8. Дмитрий Жуль — 58.
9. Данила Карпасюк — 56.
10. Егор Митрошин — 53.
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