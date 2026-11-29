Российский лыжник Сергей Ардашев лидирует в дистанционном зачёте Кубка России — 2026/2027. После первого этапа соревнований, который проходил в Вершине Тёи, в его активе 97 очков.

Вторую строчку делят Алексей Червоткин и Иван Якимушкин с результатом 82 очка. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — седьмой (62).

Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Дистанционный зачёт на 29 ноября:

1. Сергей Ардашев — 97 очков.

2. Алексей Червоткин — 82.

2. Иван Якимушкин — 82.

4. Денис Спицов — 76.

5. Андрей Кузнецов — 65.

5. Иван Горбунов — 65.

7. Александр Большунов — 62.

8. Дмитрий Жуль — 58.

9. Данила Карпасюк — 56.

10. Егор Митрошин — 53.