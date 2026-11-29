Клебо — о выступлении в Руке: я занял все три призовых места, вот насколько всё плохо

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал критику в свой адрес после победы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. Дистанцию он преодолел за 45.14,0.

– Все говорили, насколько плохими были эти выходные, так что теперь мы действительно получили ответ на этот вопрос. Настолько плохими они и были. Я занял все три призовых места в эти выходные, вот насколько всё было плохо.

– Кто сказал, что было так плохо?

– Все так говорят. Это в миксте каждый день. Это везде. «Разгромили меня тут и