Как вы оцените выступление российских лыжников на первом этапе Кубка мира?

В воскресенье, 29 ноября, в Руке, Финляндия, завершился первый этап Кубка мира сезона-2026/2027. В нём приняли участие российские лыжники: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Наталья Терентьева (Непряева), Сергей Волков. Терентьева показала наилучший результат среди россиян — она заняла четвёртое место в индивидуальной гонке классическим стилем.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как вы оцените выступление российских лыжников на первом этапе Кубка мира?»

После этапа в Руке россияне планировали выступить на этапе КМ в норвежском Тронхейме, однако Савелий Коростелёв заявил, что лыжники не примут участие в турнире.