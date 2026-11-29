Спринтерский зачёт Кубка России — 2026/2027: Митрошин — лидер, Большунов — восьмой
Российский лыжник Егор Митрошин лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2026/2027. После первого этапа соревнований, который проходил в Вершине Тёи, в его активе 50 очков.
Вторую строчку занимает Иван Горбунов с результатом 47 очков. Тройку лучших замыкает Владислав Осипов (44). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — восьмой (30).
Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Спринтерский зачёт на 29 ноября:
- Егор Митрошин — 50 очков.
- Иван Горбунов — 47.
- Владислав Осипов — 44.
- Вокуев Ермил — 41.
- Иван Безматерных — 38.
- Константин Тиунов — 35.
- Матвей Кетов — 32.
- Александр Большунов — 30.
- Сергей Забалуев — 28.
- Андрей Кузнецов — 26.
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