Российский лыжник Егор Митрошин лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2026/2027. После первого этапа соревнований, который проходил в Вершине Тёи, в его активе 50 очков.

Вторую строчку занимает Иван Горбунов с результатом 47 очков. Тройку лучших замыкает Владислав Осипов (44). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — восьмой (30).

Лыжные гонки. Кубок России — 2026/2027. Спринтерский зачёт на 29 ноября: