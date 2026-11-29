«Сделали всё возможное». Коростелёв опубликовал пост после этапа Кубка мира в Руке

Участник Олимпийских игр — 2026 российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал пост по итогам первого этапа Кубка мира сезона-2026/2027, который прошёл в Руке, Финляндия. В масс-старте он занял 12-е место, в разделке на 10 км — 10-е, в спринте Коростелёв не смог выйти в четвертьфинал.

«Что ж, мы сделали всё возможное и на лыжне, и за её пределами», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале, приложив к тексту несколько фото с гонок.

Всего в этапе Кубка мира в Руке приняли участие четыре российских лыжника: помимо Коростелёва, выступили также Дарья Непряева, Наталья Терентьева (Непряева) и Сергей Волков.