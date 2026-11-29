«Горд, что снова оказался на пьедестале». Иверсен — о серебре в масс-старте на КМ в Руке

Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027, который проходит в Руке, Финляндия. Он преодолел дистанцию, отстав от лидера на 0,2 секунды.

«Думаю, это мой последний сезон, потому что уже старею и хочу заняться другими вещами в жизни. Очень рад завершить свои выступления в Руке вторым местом и горд тем, что снова оказался на пьедестале после тяжёлой борьбы с норвежскими ребятами. Это очень важно для моей уверенности в себе на ближайшие пару недель, поэтому счастлив.

Гонка в такой огромной группе — сущий ад, но уверен, что со стороны, в толпе или по телевизору, наверное, здорово смотреть. Нужно просто бороться и быть сосредоточенным, так что это очень тяжёлая гонка с психологической точки зрения. Но у меня есть свой привычный порядок действий, который оказался достаточно хорошим», — приводит слова Иверсена пресс-служба FIS.