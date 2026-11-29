«Нам сказали: «Это будет настоящая война». Линн Сван — о масс-старте на Кубке мира в Руке

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван прокомментировала своё выступление в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. Спортсменка финишировала первой, преодолев дистанцию за 49.59,6.

«Нам сказали перед стартом: «Это будет настоящая война, готовьтесь». Я чувствовала себя неплохо, но старалась приберечь силы для последнего подъема, потому что знала, что там всё сложится наилучшим образом. Я рада, что мне не пришлось бежать на максимуме до самого конца, потому что я устала», — приводит слова Сван пресс-служба FIS.

Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) финишировала четвёртой, однако в итоговом протоколе её переместили на 13-е место, так как во время гонки на заключительном подъёме она наступила на лыжу шведки Фриды Карлссон, из-за чего та упала. Ещё одна россиянка Дарья Непряева стала 16-й.