Врач сборной Норвегии Марианна Аукланд сообщила, что чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете, пятикратная чемпионка мира лыжница Хейди Венг испытывала проблемы с дыханием во время масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия.

«Во время сегодняшней гонки на 20 км в Руке Хейди Венг испытала ощущение нехватки воздуха. Естественно, она испугалась и поэтому решила лечь на снег, пока дыхание не восстановилось, после чего смогла завершить гонку.

В финишной зоне она была потрясена произошедшим и чувствовала себя плохо. Её осмотрели, и никаких признаков заболевания или травмы обнаружено не было. Сейчас она чувствует себя хорошо, возвращается домой, в Норвегию, и в ближайшие несколько дней будет отдыхать и избегать нагрузок», — приводит слова Аукланд TV2.

Норвежская спортсменка финишировала 19-й, уступив победительнице 1.16,0.