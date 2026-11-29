«Не могла поверить в то, что произошло». Эрикссон — о бронзе в масс-старте на КМ в Руке

Лыжница из Швеции Лиза Эрикссон поделилась эмоциями от бронзы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. Спортсменка преодолела дистанцию за 50.00,8, отстав от победительницы на 1,2 секунды.

«Я так горжусь собой. Не могу поверить, что заняла третье место сегодня. В начале гонка была немного тяжёлой. Мои лыжи были немного медленными, и я тоже была медленной, но после половины дистанции почувствовала себя немного лучше. А на последнем подъёме мне показалось, что у меня есть вся сила мира. Когда я пересекла финишную черту, я не могла поверить в то, что произошло», — приводит слова Эрикссон пресс-служба FIS.