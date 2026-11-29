«Не могла поверить в то, что произошло». Эрикссон — о бронзе в масс-старте на КМ в Руке
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Лыжница из Швеции Лиза Эрикссон поделилась эмоциями от бронзы в масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. Спортсменка преодолела дистанцию за 50.00,8, отстав от победительницы на 1,2 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2026/27. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км Свободный стиль. Масс-старт
29 ноября 2026, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
49:59.6
2
Моа Илар
Швеция
+1.2
3
Лиза Эрикссон
Швеция
+1.2
«Я так горжусь собой. Не могу поверить, что заняла третье место сегодня. В начале гонка была немного тяжёлой. Мои лыжи были немного медленными, и я тоже была медленной, но после половины дистанции почувствовала себя немного лучше. А на последнем подъёме мне показалось, что у меня есть вся сила мира. Когда я пересекла финишную черту, я не могла поверить в то, что произошло», — приводит слова Эрикссон пресс-служба FIS.
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