Российский лыжник Сергей Волков прокомментировал выступление на первом этапе Кубка мира — 2026/2027 в Руке, Финляндия. Спортсмен принял участие в масс-старте на 20 км свободным стилем, где преодолел дистанцию за 45.27,9 и занял 40-е место.

«Пока искал место, где сегодня переночевать, совсем забыл рассказать вам про гонку. Последняя стартовая позиция — почти патовая ситуация для сегодняшнего масс-старта. После первых 900 метров проигрывать уже 26 секунд было совсем неприятно. Далее неплохо получилось пробираться вперёд, но в какой-то момент я обнаружил, что на спусках отыгрывать позиции больше не получается, а на подъёмах я тупо упираюсь в стену из впереди идущих. Надежда была на то, что другие начнут сыпаться, что позволит потихоньку пробираться вверх пелотона. Вот так, собственно, и прошёл мой первый старт на высшем международном уровне. Темп, кстати, был не пеший, просто особенность круга не позволяет делать отрывы на таком уровне. Рука очень похожа на условный Кирово-Чепецк — длинный крутой подъём прямо вверх, разворот и длинный спуск прямо вниз. Никаких технически сложных участков. Совсем не то, что я наблюдал и испытывал в Бейто н