Марит Бьорген отреагировала на повторение Клебо её рекорда по победам на Кубке мира

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на повторение её рекорда обладателем 11 золотых медалей Олимпийских игр Йоханнесом Клебо по количеству побед на Кубке мира. 29 ноября Клебо одержал 114-ю победу (с учётом «Тур де Ски») на этапе Кубка мира в Руке.

— Я была к этому готова. Он потрясающий спортсмен, который доминирует уже несколько лет. Это не вызвало удивления, и с учётом того, что у него впереди ещё несколько лет карьеры, он, скорее всего, меня ещё и обгонит.

— Вас это не задевает?

— Нет. Я довольна тем, чего сама достигла. Всё, что могу сделать — это снять перед Йоханнесом шляпу и поздравить его, — приводит слова Бьорген NRK.