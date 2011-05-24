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Заварзина: уже месяц после разрыва связок нормально тренируюсь

Заварзина: уже месяц после разрыва связок нормально тренируюсь
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Чемпионка мира 2011 года по сноуборду в параллельном гигантском слаломе россиянка Алёна Заварзина рассказала о своём физическом состоянии после завершения курса реабилитации, пройденного из-за разрыва коленных связок в прошлом сезоне.

«Я уже месяц тренируюсь в нормальном режиме. На базе Центра восстановительной медицины и реабилитации Росздрава подтягиваю общую физическую форму, выполняю упражнения на координацию. Болевых ощущений уже нет, мышцы „нарастились“, силы появились.

Из Красноярска уже завтра вернусь в Москву, и 15 июня вместе со сборной командой на две недели уеду на первый предсезонный сбор в Сочи. В июле там же пройдёт второй сбор. А в августе впервые после травмы встану на снег в Швейцарии», — сказала Заварзина в интервью «Спорт-экспрессу».

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