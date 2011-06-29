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Надя Штигер завершила карьеру

Надя Штигер завершила карьеру
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Швейцарская горнолыжница Надя Штигер завершила карьеру. Причина — последствия серьёзной травмы, сообщает wintersport-news.it. Штигер четырежды побеждала на этапах Кубка мира, а также принимала участие в двух Олимпиадах.

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